Os deputados estaduais destinaram R$ 7 milhões para fortalecer e apoiar a rede de atendimento aos pacientes com câncer em Rondônia. Os valores serão destinados para o Hospital do Amor e Hospital Santa Marcelina, sediados em Porto Velho, e para o Hospital São Daniel Comboni em Cacoal.

Os recursos serão usados para dar sequência aos projetos e ações que beneficiem o atendimento aos pacientes em tratamento de câncer. O Hospital Santa Marcelina é pioneiro no atendimento de oncologia, já o Hospital do Amor é um dos maiores centros de atendimento a pacientes com câncer da Região Norte, enquanto o Hospital São Daniel Comboni se consolida como uma alternativa no tratamento aos pacientes da região central do Estado.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, o Hospital do Amor receberá R$ 4 Milhões, o Hospital Santa Marcelina receberá R$ 1 milhão e o Hospital São Daniel Comboni receberá R$ 2 milhões. Segundo ele, esse é um momento histórico em que a Assembleia Legislativa sob a presidência do deputado Laerte Gomes e com o apoio dos deputados fez uma grande economia, com o propósito de apoiar setores essenciais para o atendimento a população.

“Estamos escrevendo uma nova história no legislativo estadual e impactando de forma positiva a vida dos rondonienses com a destinação desses recursos que beneficiarão milhares de pessoas”, afirmou.

Para o presidente da Associação Assistencial São Daniel Comboni (Assdaco), entidade mantenedora do Hospital São Daniel Comboni, médico Claudemir Borghi, a decisão do presidente Laerte Gomes em destinar recursos para as instituições que prestam atendimento aos pacientes com câncer representa uma contribuição muito grande neste momento de enfrentamento do novo coronavírus.

“Reconheço o esforço e compromisso de todos os deputados na liberação desse recurso, em especial do presidente Laerte Gomes e do deputado Cirone Deiró, um parceiro histórico do Hospital São Daniel Comboni”, destacou.

Segundo o presidente do Hospital São Daniel Comboni, os recursos liberados pela Assembleia Legislativa serão investidos na construção de um centro de diagnóstico para atender os pacientes na realização de exames de tomográfica, mamografia e ultrassonografia. Claudemir Borghi explicou que a grande maioria dos pacientes atendidos na instituição não tem condições de fazer os exames de diagnóstico.

“Atendemos mais de 3 mil pacientes mensalmente, vindos de todos os municípios da região central, Cone Sul e até do Mato Grosso. A grande maioria, são pessoas carentes que não tem condições de arcar com os custos de um exame para fechar um diagnóstico seguro. Por isso, esse recurso para a construção do centro de diagnóstico marcará uma importante conquista para todos”, comemorou.