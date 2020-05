As aulas virtuais no Colégio Unesc em Cacoal têm sido elogiadas por pais e alunos! Silvânia Davi Santos é mãe de Aléxia, aluna do 1º ano do ensino médio e se diz surpresa com as possibilidades oferecidas pelo colégio. Ela tem conversado bastante com Aléxia e a filha disse estar conseguindo acompanhar e que está bem empolgada.

Diz a mãe “que montou uma verdadeira sala de aula em sua casa para contribuir ainda mais com o aprendizado da filha, pois um novo mundo surgiu para o ensino e que no início foi um pouco complicado, mas foi uma questão de adaptação e que hoje, Aléxia tem superado todos os limites e elogiado bastante a estrutura oferecida pelo Colégio Unesc”. Silvânia elogia ainda, que além do aprendizado online, a filha tem recebido o apostilado e os simulados bimestrais.

Na próxima terça-feira 26, acontece a Assembleia Virtual Preparatória (Pré-Assembleia) para AGEOC do Sicoob Fronteiras com transmissão ao vivo pelo Sicoob Moob, às 19h30! Estão convocados todos os cooperados de suas unidades de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Pontes e Lacerda (MT). Na foto parte da dinâmica e atenciosa equipe de colaboradoras.

E na próxima quinta-feira 28, acontece a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Cumulativa do Sicoob Fronteiras com transmissão ao vivo pelo Sicoob Moob, às 17h! Estão convocados os delegados da cooperativa, que somam 29 titulares e respectivos suplentes.

Neste sábado 23, festeja aniversário a atenciosa Leninha Vilar Dantas colaboradora da dinâmica equipe do Cacoal Selva Park em Cacoal. Na foto Leninha está com o empresário Nério Bianchini, proprietário do badalado hotel e acqua park.

