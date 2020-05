O prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira, lamentou e acionou a Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado, 23, após os servidores chegarem para desenvolverem suas atividades na barreira sanitária instalada na entrada da cidade, e a mesma estava destruída.

De acordo com o prefeito, a barreira é de suma importância, pois devido a pandemia, monitora todas as pessoas que entram e saem do município e assim as autoridades sanitárias tem o controle da situação.

Ribamar disse que este tipo de ação é inaceitável, pois os vândalos destruíram patrimônio público, a ocorrência foi registra na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e a polícia vai descobrir e punir na forma da lei quem praticou o vandalismo.

