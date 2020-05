Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, o deputado estadual Francisco Mende de Sa Barreto, popular “Chiquinho da Emater”, lamenta a morte precoce do Superintendente do Banco da Amazônia (Basa) em Rondônia, Wilson Evaristo, ocorrido neste domingo, 24, na BR-319 – próximo a Porto Velho.

>>>Veja nota na íntegra:

É com profundo pesar que comunico o falecimento do meu amigo de anos Wilson Evaristo, mas conhecido como Wilson do Basa, Superintendente do Banco da Amazônia em Rondônia.

Meu grande companheiro deixou seu legado com um exemplo de profissionalismo no setor bancário, também grande incentivador do agronegócio rondoniense. Wilson Evaristo era natural do Paraná, construiu sua carreira com dedicação e empenho e residia aqui no Estado de Rondônia.

Wilson sofreu um grave acidente de Moto na BR 319 em Porto Velho (RO) próximo a ponte do rio madeira. Que Deus nos dê forças para este momento difícil e que receba meu nobre amigo de braços abertos.