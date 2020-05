Morreu na tarde deste domingo, 24, vítima de acidente de moto, o superintendente do Banco da Amazônia em Rondônia, Wilson Evaristo.

O acidente aconteceu na BR-319, numa curva, logo após a Ponte do Rio Madeira.

De acordo com um familiar, Evaristo pegou a estrada para negociar uma motocicleta e numa curva perdeu a direção do veículo.

Figura muito destaque social no seio da sociedade rondoniense, Evaristo foi gerente do Basa em Ji-Paraná, onde reside seus familiares. Também gerenciou as praças de Vilhena e Boa Vista, no Estado de Roraima.

Seu corpo será velado na cidade de Ji-Paraná.