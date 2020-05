O radialista Alexandre Lima, 68 anos, âncora do programa “Bate-papo com o povo” na “Positiva FM” entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 25, para fazer uma revelação: está deixando a emissora onde trabalha há mais de 7 anos.

E ele revelou também os polêmicos motivos: pressões políticas após comentar denúncias da prefeitura e o adiantamento salarial que o presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), e outros parlamentares, teriam solicitado junto aos cofres do Poder Legislativo no mês passado.

Ele conta que, meio do seu programa – que vai ar de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h – um ouvinte ligou na emissora para denunciar o caso. Logo sem seguida, Macedo ligou na rádio e contestou a denúncia.

Contudo, minutos depois, o vereador teria ido até a emissora para resolver a questão com Alexandre. Ambos só não saíram no tapa devido à interferência do vereador Carlos Suchi que também estava na sede da rádio.

Alexandre narra esta situação. “Macedo entrou no ar e se defendeu das acusações, mas usou para isso palavras de baixo calão. Porém, minutos depois, para minha surpresa, Macedo foi parar na emissora, arrombou a porta e veio para agressão. Eu só não fui agredido porque Suchi evitou que isso ocorra. Mas ele foi até a rádio para me agredir. Isso, inclusive, será motivo de queixa na Delegacia de Polícia para as providências cabíveis”, lembra.

Mas Alexandre faz questão de completar: “Devido a essa situação, houve pressões políticas junto a Adenilson Magalhães, que é assessor jurídico da Câmara e faz parte da diretoria da emissora, o que motivou minha saída. Sou uma pessoa íntegra, tenho uma história de vida em Vilhena e não aceito pressões de ninguém, até porque temos a Liberdade de Expressão como princípio constitucional e essencial da democracia, principalmente em veículos de comunicação. Não admito ser humilhado”, ressaltou.

Por outro lado, Alexandre garante que continuará na vida radiofônica através de uma Rádio Web, onde terá plena liberdade para fazer seus comentários “doa a quem doer”.

“Agradeço a todos os ouvintes que nesses 7 anos me acompanharam através da rádio ‘Positiva’. Quem me conhece sabe que sou verdadeiro com as palavras e, principalmente, tenho compromisso com a verdade. Até breve”, encerrou.

QUEM É ALEXANDRE LIMA?

Alexandre chegou em Vilhena em 8 de junho de 1973 e é filho do primeiro administrador de Vilhena, Gilberto Barros Lima, na época em que o município era chamado de Vila Vilhena, na década de 1970. Foi o primeiro Guarda Florestal do IBDF, em Vilhena.

Ele já recebeu várias homenagens pelos relevantes serviços prestados ao município de Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).