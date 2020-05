Assinada na tarde de quinta-feira 21, a Ordem de Serviços para pavimentação asfáltica das Ruas José Américo, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha do Bairro Vista Alegre. Os recursos são do governo do Estado, por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone Deiró.

A prefeita Glaucione Rodrigues agradeceu ao vereador Rogerinho, que esteve reunido com os moradores no bairro e levou a reivindicação ao deputado, que prontamente atendeu o município.

“O nosso agradecimento ao vereador pela indicação e ao deputado Cirone, por disponibilizar mais esse importante recurso, que irá beneficiar centenas de famílias”, disse a prefeita.

A emenda do deputado Cirone Deiró, faz parte de um montante 2, 4 milhões, que irá contemplar ainda outras ruas dos bairros Vista Alegre e Habitar Brasil.