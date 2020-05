A superintendência do Incra em Rondônia informa a suspensão temporária do atendimento e do trabalho presencial na sede em Porto Velho e unidades avançadas do interior, em caráter excepcional, até o dia 30 de maio de 2020.

O trabalho remoto será aplicável a todos os servidores, empregados públicos, prestadores de serviços, colaboradores e estagiários vinculados à superintendência.

De acordo com o superintende regional, Ederson Littig Bruscke, “esta medida é de natureza cautelar, buscando a eficaz prevenção, controle e contenção de riscos à saúde do corpo funcional desta regional e dos usuários, em face das circunstâncias causadas pela pandemia da Covid-19”.

O superintendente enumerou as diversas ações da superintendência no trabalho de prevenção ao Covid-19 nas unidades de Rondônia. Segundo ele, cerca de 90% dos servidores já encontravam-se em regime de teletrabalho desde o início da decretação da pandemia, houve distribuição de álcool em gel e máscaras para a equipe que estava em trabalho presencial e foi reforçada a limpeza com produtos recomendados pelos órgãos de vigilância sanitária.

A recepção de documentos para o público externo se dará exclusivamente pelo e-mail gabinete@pvo.incra. gov.br. Outras solicitações também podem ser realizadas por meio do Sistema de Ouvidoria do Governo Federal em http://sistemas.ouvidorias. gov.br/.