No domingo, 24, um homem de 35 anos e uma jovem de 24, foram presos após serem flagrados pela Polícia Militar, em posse de bicicletas e televisor de procedência duvidosa, em Vilhena.

De acordo com o registro da primeira ocorrência, uma homem transitada nas proximidades do Parque de Exposições em uma bicicleta Lotus aro 29, rebocando outro veículo da marca Cairu.

A situação inusitada chamou a atenção de uma guarnição da PM, que passava pelo local e que decidiu abordar o suspeito de iniciais R. R. E.

Ao ser questionado sobre a procedência das bicicletas, o agente confessou ter adquirido as mesmas pelo valor de R$ 100,00, porém, se negou a fornecer a identidade do suposto vendedor, sendo conduzido juntamente com os veículos até a Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP.

Já o segundo caso registrado ocorreu no final da tarde do mesmo dia, em uma residência localizada no Bairro Alto Alegre onde segundo denúncia anônima, estaria ocorrendo a comercialização de objetos de procedência duvidosa e que naquele exato momento, tinha entrado no imóvel uma pessoa carregando um aparelho televisor.

Em averiguação à referida denúncia, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com um jovem de iniciais K. F. C. no interior do imóvel, onde também estava uma TV da marca Semp Toshiba.

Ao ser questionada sobre a propriedade do aparelho, a jovem relatou não se a dona, porém, não soube precisar a origem do mesmo.

Em consulta ao banco de mandados de prisão, foi encontrado um em desfavor da jovem, expedido pela comarca de Vilhena por crimes de trânsito, que foi cumprido de imediato.

Além do cumprimento do referido mandado, a agente também recebeu voz de prisão pelo crime de receptação, sendo apresentada na Unisp para serem tomadas as devidas providências.