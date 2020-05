No enfrentamento à pandemia de covid-19, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde segue firme nos trabalhos da barreira sanitária.

Os servidores verificam a temperatura, fazem notificação de quarentena e dão orientações para as pessoas que entram no município.

Os ocupantes de veículos que não comprovarem residência em Vilhena e estiverem com febre ou outros sintomas característicos do novo coronavírus deverão se dirigir até uma Unidade de Saúde ou seguir viagem até a saída os limites do perímetro urbano, sempre com escolta.

>>>>Vídeo:

