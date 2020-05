Na madrugada desta segunda-feira, 25, um jovem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar, após ser flagrado tentando furtar uma motocicleta Honda CG de cor preta, empurrando.

De acordo com o registro da ocorrência, ao ver um cidadão empurrando uma motocicleta pela Avenida Melvin Jones, em Vilhena, os militares abordaram o suspeito, que a princípio, relatou que o veículo era de um primo e que estava esperando pelo mesmo.

Porém, como o jovem não portava nenhum documento pessoal e se contradisse várias vezes em seus relatos, os policiais insistiram no interrogatório, até que o agente confessou ter furtado o veículo que estava estacionado na frente de uma bar localizado na Avenida 1705.

No local, os militares fizeram contato com a proprietária, que reconheceu a motocicleta como sendo a de um de seus clientes, que havia bebido demais e decidiu deixá-la no local para buscar no dia seguinte.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão por furto e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP, juntamente com o veículo, para serem tomadas as devidas providências.