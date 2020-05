Na madrugada de domingo 24, a Polícia Militar prendeu uma mulher de 47 anos acusada de jogar óleo fervendo no marido. O crime de lesão corporal aconteceu no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho.

Consta em registro de ocorrência que a mulher enfurecida pegou uma frigideira no fogão e jogou no marido. Ele foi atingido no abdômen e teve de ser socorrido para a UPA.

A mulher foi presa por uma equipe da PM e disse que o marido já teria chegado em casa bêbado e com a queimadura. Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes. O homem afirmou que ao chegar em casa já foi recebido pela mulher com o óleo quente.