Na manhã de domingo, 24, uma homem de 46 anos, procurou a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para denunciar que havia sido vítima de um golpe quando tentou realizar um financiamento no valor de R$ 15 mil.

De acordo com a vítima, após visualizar a propaganda de uma empresa financeira de nome Finanzero, entrou em contato e solicitou um empréstimo no valor acima citado, porém, foi informado que para a efetivação do financiamento seria necessário um depósito de sua parte no valor de R$ 250,00, que realizou.

Dias depois, a financeira entrou em contato novamente e solicitou mais um depósito no valor R$ 1 mil, mas desta vez a vítima suspeitou que se tratava de um golpe e se recusou, passando a receber ameaças de que seu nome seria incluído no Sistema de Proteção ao Crédito-SPC.

Diante dos fatos a vítima decidiu procurar a polícia para registrar o caso, apresentando o contrato enviado pela suposta empresa de financiamentos, com endereço em São Paulo.