Na madrugada de domingo, 24, policiais militares foram ofendidos durante uma dispersão de aglomerados em uma casa localizada no Jardim Social, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pelo Extra de Rondônia, após o recebimento de denúncias anônimas dando conta de uma aglomeração na referida residência, duas guarnições da Polícia Militar se dirigiram ao local, onde presenciaram vários carros estacionados em frente ao imóvel e cerca de 15 pessoas no interior deste.

Em contato com o responsável pela residência, os militares foram recebidos com tom de deboche, uma vez que o agente usou a seguinte expressão para se referir aos mesmos: ” diga para os Call of Duty abaixarem as armas”, fazendo comparação a um jogo de videogame, onde soldados são chamados para guerra.

O morador afirmou estar ocorrendo no local uma festa de despedida de um amigo e convidou os policiais para entrarem, porém, devido a recusa deste e de outros três jovens em por fim na aglomeração, ambos receberam voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas.

Ainda durante a resistência à prisão, o agente continuou a ofender os militares, perguntando a um tenente se ele estava bravo porque não havia transado naquele dia.

O agente afirmou ainda que uma das convidadas era sua advogada e esta confirmou, no entanto, ao ser informada pelos militares de que a ordem dos advogados seria convidada a acompanhar o registro da ocorrência, a jovem negou ser profissional do ramo, recebendo voz de prisão.

Por fim, os cinco agentes foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP onde foram autuado por desobediência, desacato e falsidade ideológica.

Os demais convidados saíram do local sem apresentarem problemas.