Vilhena registrou 7 novos casos confirmados de covid-19 nesta segunda-feira, 25. Além disso, foram identificados 18 casos suspeitos novos.

Ao mesmo tempo foram recebidos 31 resultados negativos. Dessa forma, Vilhena continua, até as 19h30 de hoje com: 37 casos confirmados, 31 casos suspeitos e 248 descartados.

Há atualmente 23 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 14 já estão curados.

Os sete novos casos positivos são 5 do sexo masculino, de 32 anos (Jardim das Oliveiras), 33 anos (Cohab), 34 anos (Jardim América), 48 anos (Jardim Araucária) e 55 anos (Centro), além de dois casos do sexo feminino de 23 anos (Alto Alegre) e 39 anos (Cristo Rei).

Ao mesmo tempo, dos 18 novos casos suspeitos, 11 são do sexo feminino com 11, 19, 22, 23, 25, 26, 26, 37, 42 e 52 anos, além de 7 do sexo masculino com 18, 22, 23, 30, 39, 40, 41, e 77 anos.

Dos 31 resultados negativos, 20 são do sexo feminino com 21, 22, 23, 23, 25, 26, 30, 33, 34, 34, 35, 35, 38, 42, 52, 54, 56, 57, 58 e 59 anos além de 11 do sexo masculino com 3, 19, 25, 27, 36, 40, 40, 41, 50, 65 e 76 anos.

Foram internados dois casos suspeitos nesta segunda-feira, sendo um do sexo feminino com 50 anos e outro do sexo masculino com 52 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

Viajantes que apresentem sintomas e não tenham residência em Vilhena não poderão entrar no município. Veja como as barreiras sanitárias estão funcionando no município no vídeo a seguir: https://www.facebook.com/watch/?v=2744582288984938

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O painel da covid-19 do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 3.268 casos confirmados e 121 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 374 mil, com 23,4 mil mortes. No mundo são 5,5 milhões de casos confirmados e 347 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 37

Suspeitos: 31

Internados: 2

Descartados: 248

Curados: 14

