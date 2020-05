Chupinguaia, na região do Cone Sul de Rondônia, recebeu nesta semana duas ambulâncias e outros três veículos (duas Toro e uma doblo) que ajudarão nas diversas áreas do município.

Os benefícios que chegarão ao município foram direcionados através de emendas parlamentares.

As ambulâncias foram destinadas pelo deputado estadual Luizinho Goebel; duas Toro (4 x4) são de autoria de emenda do ex-deputado federal Nilton Capixaba, que atenderão o setor de saúde pública, e uma doblo via emenda do deputado federal Lúcio Mosquini, que atenderá à APAE.

A prefeita Sheila Mosso agradeceu o apoio dos parlamentares e de todas as lideranças políticas “amigas” de Chupinguaia.

“O mundo, o Brasil, vivem o drama e a preocupação da covid-19, mas o trabalho em Chupinguaia não para nenhum segundo. Continuamos à todo vapor com as ações, mas com muita precaução e responsabilidade. Agradece os deputados que se sensibilizaram com as nossas solicitações, a nossa equipe de trabalho da prefeitura e aos vereadores de Chupinguaia que são parceiros na concretização de projetos que visam o desenvolvimento do município.

Sheila também comentou Chupinguaia é um dos poucos municípios do Cone Sul que não tem casos confirmados da doença.

“Esses veículos ajudarão muito a nossa comunidade, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos vivendo; Graças a Deus não temos nenhum caso confirmado em Chupinguaia e queremos continuar assim. Esses veículos atenderam nossos munícipes muito bem. Em nome da nossa população de Chupinguaia, quero aqui dizer obrigados ao nossos representantes federais e estaduais que nos ajudam a manter esse município no trilho do progresso; isso mostra como estamos trabalhando desde o início do nosso mandato, sem corrupção, com transparência com os recursos públicos e respeito com a nossa população. Só assim teremos um município forte e alinhado com o progresso”, ressaltou.

Ao falar dos avanços da administração, Sheila Mosso resumiu as conquistas.

“Nesses três anos de mandato, já foram muitas conquistas na Educação, Esportes, Saúde, Agricultura, trabalhando muito pra deixar nossas estradas trafegáveis para garantir o ir e vir de nosso povo. Sabemos que temos muito por fazer e vamos fazer porque nosso compromisso e com o povo de Chupinguaia”, finalizou, agradecendo, ainda ao vice-prefeito Daniel Paraíso.