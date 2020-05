ESPAÇO INTERNO E PRATICIDADE

Em 2013, o Prisma deixou de ser um sedã para se tornar parte da categoria Onix, para o modelo, essa evolução foi extremamente positiva, deixando para trás um interior simples e compacto para se posicionar como uma das referências no segmento preferido dos consumidores. Não à toa, que o modelo assumiu a liderança de vendas da categoria e se mantém até hoje, mesmo com o crescimento da concorrência. Uma das provas desta evolução está no entre-eixos semelhante ao do Cronos, mesmo sendo um projeto mais ultrapassado.

Em compensação, a largura e altura do Fiat são superiores, o que resulta em melhor comodidade aos passageiros, principalmente nos bancos traseiros. Se no espaço para as pernas ambos são semelhantes, para a cabeça e ombros, ainda mais quando há três passageiros atrás, o principiante faz valer seu projeto com base no Argo, além disso, o Cronos ganha em relação ao conforto que proporciona. Seus bancos são abrangentes e aconchegantes tanto na frente quanto atrás. Para o motorista, o Prisma é a opção de quem gosta de uma posição mais alta, que chega a ser exagerado o nível de regulagem para um painel de instrumentos baixo demais.

No Cronos, a posição também é ressaltada, mas a regulagem de altura se posiciona mais para baixo tendo o painel diante de você. O Fiat também também leva a melhor no acesso aos comandos. Por exemplo, o botão de regulagem dos retrovisores externos encontra-se na porta, enquanto no do Prisma pede uma esticada de braço à coluna A e o mesmo vale para a central de multimídia, que se encontra em um local ruim, enquanto o Fiat possui a tela flutuante, que a deixa bem acessível. No Fiat, acessar qualquer comando facilita na dirigibilidade sem perder atenção, diferente do modelo da Chevrolet. Mas a parte essencial de um sedã é o porta-malas.

E nisso, o Cronos leva a vantagem novamente. São 525 litros contra 500 de capacidade do Prisma. Além disso, a tampa do porta-malas abre sozinha quando acionada. Já no Prisma, a abertura é elétrica apenas destravando a tampa, você quem têm de levantá-la.

ACABAMENTO E EQUIPAMENTOS

Mesmo sendo uma versão interposta, o Cronos possui um acabamento ótimo padrão do Argo, com materiais rígidos e de boa qualidade, com peças ordenadas. O Prisma melhorou quando foi modificado em 2016, pois seus materiais são mais simples que os do Cronos, e também há alguns problemas em relação a montagem. Por exemplo, a tampa do porta-luvas, possuem diferentes gaps de montagem conforme as unidades do sedã e também o encaixe que se encontra entre as portas e o painel, têm um degrau de um lado e no outro não têm, são falhas que os consumidores do carro que ultrapassa os R$60 mil, não esperam encontrar.

Por outro lado, o sedã Onix carrega couro parcial nos bancos e no volante, um característica que o Cronos só possui na versão Precision. Em termos de equipamentos, o Prisma e Cronos semelhantes. Quando equipado totalmente o Fiat possui direção elétrica com regulagem de altura, conjunto de 4 vidros, travas e retrovisores todos elétricos, sistema multimídia com tela de 7 polegadas e espelhamento de celular, ar-condicionado versão analógica, sensor de ré com câmera, rodas aro 15″, faróis de neblina, computador de bordo, banco do motorista, Isofix fixo em dois pontos dos bancos traseiros.

Já o Prisma oferece a mais o acabamento de couro e o serviço de OnStar, mas o Cronos vem com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes do veículo, enquanto um dos da Chevrolet só possui a fita sub-abdominal e não há encosto de cabeça no centro. Os dois ficam deixam a desejar em relação aos controles de tração e estabilidade.

O caso do Cronos é complicado,pois a versão 1.3 com câmbio automático oferece os itens de série, assim como o assistente de partida para rampas, e ambas partilham a arquitetura eletrônica. No Chevrolet, o ESP não foi previsto para esta geração de Prisma. Piloto automático? Só nas versões sem o pedal de embreagem.

AO VOLANTE

Em 2016, a Chevrolet fez uma intensa alteração em seus motores versões 1.0, 1.4 e 1.8. Enquanto não chega uma nova geração de impulsores, os fabricantes trabalharam para reduzir atrito e pesagem dos itens internos, o resultado foi uma melhora no consumo e moderação de funcionamento. Por outro lado, o Fiat é mais pesado e o Prisma possui 6 marchas sendo as primeiras mais curtas, o que explicar a vantagem do Chevrolet em relação a medições instrumentais.

A questão é, o Cronos se revela melhor de conduzir, não só pela confortabilidade ao dirigir, mas pelos retornos do motor, principalmente na cidade. Enquanto o Prisma tem um comportamento que relembra as 16 válvulas da versão antiga, enquanto o Cronos pode ter as marchas alteradas a partir das 2.000 rpm. Sendo que o motor 1.4 da Chevrolet já foi uma referência em torque, mas com o passar do tempo os concorrentes evoluíram.

Na estrada, a 120 km/h em 5ª marcha, ambos estabelecem 3.500 e 3.600 rpm, mas o Prisma tem a vantagem da 6ª, que coloca o ponteiro para as 3.000 rpm, reduzindo o consumo na rodovia. Já o Cronos usa a flexibilidade de seu motor para consumir menos na cidade. Os engates do Chevrolet costumam ser mais curtos e necessários que os do Fiat, que ainda lembra o modelo Palio com sua alavanca, mas no geral, os ambos os veículos são leves e fáceis de serem conduzidos.

Em relação às modificações em busca de melhoramento no consumo, a suspensão do Prisma teve a altura reduzida, com isso, ficou mais ágil em curvas e alterações bruscas de trajetória, o que o fez perder o conforto em caminhos ruins. E o Cronos sendo mais confortável e não decepciona nas curvas, também deixa a desejar a dianteira ao frear, danificando as metragens. Ambos utilizam direção com assistência elétrica, mas o Fiat é mais leve para dirigir e ganha mais peso e retorno em velocidades de estrada.

COMPRA E MANUTENÇÃO

Se for comparar o preço do Cronos Drive versão básica (R$56.000), ele custa menos até que o Prisma LT (R$57.500). A diferença cobrada continua sendo uma vantagem ao Fiat, tabelado em R$63.200 contra os R$63.550 do Prisma. Caso tenha interesse em comprar um veículo consulte a tabela fipe.

A Tabela Fipe é um índice para a negociação de carros no país. Criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é responsável por expressar o valor médio dos veículos anunciados no mercado automotivo brasileiro. O preço indicado serve apenas de base das negociações e muitas vezes não representa o valor de venda atualizada do veículo. Um modelo pode estar mais conservado do que outro, assim seu valor de venda pode variar.

Se a Fiat queria fazer um veículo melhor que o Prisma, ela conseguiu. Além do preço competitivo, o Cronos possui a comodidade que você e sua família merecem, possui melhor dirigibilidade e é mais econômico.

Se a Fiat queria fazer um veículo melhor que o Prisma, ela conseguiu. Além do preço competitivo, o Cronos possui a comodidade que você e sua família merecem, possui melhor dirigibilidade e é mais econômico.