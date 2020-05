Devido ao aumento dos casos confirmados de covid-19 em Pimenteiras do Oeste, o prefeito Olvindo Luiz Dondé, o Vino, decidiu: estão suspensas as atividades de pesca esportiva e as visitas no município.

Ao Extra de Rondônia, ele informou que o decreto é por 30 dias e entra em vigor a partir desta terça-feira, 26.

O mandatário municipal explicou esta situação. “Vai ter barreira e a pesca esportiva e visitas estão proibidas por 30 dias. O vírus chegou em Pimenteiras do Oeste através de pessoas que vieram de Comodoro (MT). Só será liberada a entrada a pessoas que vão a trabalho. E a pessoa que argumentar que tem casa vai ter que ficar 7 dias em quarentena”, disse Vino.

OS CASOS

Nesta segunda-feira, 25, o Comitê Gestor de Combate ao coronavírus, confirmou mais um caso – totalizando 5 – de covid-19 no município. Os infectados pertencem a uma mesma família (leia mais AQUI).

O caso desta segunda-feira, trata de um homem, na qual já tinha sido submetido ao teste rápido que tinha dado negativo. Porém, devido aos sintomas, já que o paciente é parente da mulher que foi levada para Cacoal na última sexta-feira, e mais três pessoas da mesma família apontaram positivo, foi mandado amostra para o Lacen em Porto Velho e agora o resultado foi positivo para covid-19.