O Sistema OCB/SESCOOP assim como outras instituições vem reinventando seus trabalhos nessa época de pandemia. E a partir de quinta-feira 28, iniciará uma série de lives com os mais diversos assuntos, sempre com o intuito de capacitar e estar ao lado das cooperativas e do público no geral, como prega o 7° princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade.

A primeira live que será transmitida no perfil do Instagram (@sistemaocbro) abordará o tema “Educação Financeira em Tempos de Crise” e será apresentada pelo presidente da OCB/SESCOOP, Salatiel Rodrigues, com a parceria e participação do presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credip Oberdan Pandolfi.

O tema foi escolhido propositalmente para esse momento, pois geralmente é em tempos de crise que as pessoas se dão conta da importância da educação financeira. Esse aperto financeiro além de muita preocupação, também trás um grande impacto no pagamento das contas.

Durante a live o tema será detalhado com dicas e sugestões de como evitar prejuízos e ter uma vida financeira saudável e preparada para adversidades do dia a dia.