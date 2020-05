Uma loja de assessórios para aparelhos celulares, localizada na Avenida Capitão, no Centro de Vilhena, foi alvo de bandidos por duas vezes em menos de 15 dias, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a primeira vez os ladrões usaram uma bola de sinuca para quebrar a porta de blindex e assim praticar o furto.

A empresária ainda não tinha reposto a porta que os marginais haviam quebrado, quando foi vítima novamente.

Após isso, a comerciante colocou câmeras de segurança, mas não inibiu a ação do ladrão que quebrou a outra porta para entrar e furtar.

O prejuízo foi tão grande que a comerciante não teve como reabrir a empresa e acabou por fechar, já que além do prejuízo com os produtos furtados da loja, também teve que arcar com o prejuízo de duas portas de blindex, haja vista, que também pagava aluguel do ponto comercial.

