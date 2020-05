Os produtores rurais já podem consultar pelo celular uma lista de produtos de origem biológica indicados para nutrição, controle de pragas e doenças de diversas culturas agrícolas.

O aplicativo Bioinsumos coloca na palma da mão um catálogo com 580 produtos biológicos disponíveis no País destinados a combater mais de 100 pragas e plantas invasoras e ampliar a absorção de nutrientes, favorecendo o crescimento de espécies vegetais. Ele está disponível para plataformas iOS e Android.

Desse total, 265 são defensivos biológicos, entre bioacaricidas, bioinsecitidas, biofungicidas e bioformicidas. Os outros 315 itens são inoculantes, um insumo biológico que contém micro-organismos com ação benéfica para o desenvolvimento das plantas. Todos os produtos são registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O app é uma das ações do Programa Nacional de Bioinsumos que o Mapa lança nesta quarta-feira 27, às 15h, pelo canal do ministério no Youtube. A ideia é consolidar um catálogo nacional de insumos biológicos, facilitando o acesso a uma ampla base de informações, de forma fácil, rápida e gratuita, para uso na produção agrícola, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários.

A oferta dessa listagem visa favorecer a conexão entre a oferta dos produtos registrados e a demanda do setor produtivo, apoiando assim fornecedores e compradores. “Muitas vezes as pessoas querem usar os insumos biológicos, mas não sabem como encontrá-los”, explica a bióloga Mariane Carvalho Vidal, coordenadora do programa Bioinsumos do ministério.

Ela conta que é preciso garantir a qualidade desses produtos, verificando todas as etapas do processo, ou seja, desde o local onde foram produzidos até o momento da aplicação, para que cheguem adequadamente ao campo e tenham eficiência. Por isso, o catálogo busca promover o uso dos bioinsumos, trazendo indicações de empresas produtoras, bula do produto, número de registro no Mapa, entre outras informações relacionadas ao controle de pragas e inoculantes.

Para se ter uma ideia, no caso da broca da cana, o aplicativo traz indicações de 39 produtos biológicos, considerados como agentes de controle dessa praga, que é uma espécie de mariposa e causa grandes prejuízos na cultura da cana-de-açúcar.

PRATICIDADE

O aplicativo permite a consulta a essa base de informações de um jeito ágil e mais prático. “A ferramenta é útil, especialmente para agricultores e técnicos de extensão rural que querem usar produtos mais sustentáveis nas suas lavouras, o que é uma tendência atualmente, tanto na agricultura orgânica como em sistemas produtivos convencionais,” conta o engenheiro-agrônomo Gustavo Costa Rodrigues, pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, unidade de pesquisa que desenvolveu o aplicativo por meio de parceria.

O app traz duas classes de bioinsumos: inoculantes e controle de pragas, que inclui insetos, fungos e ervas daninhas. “Com a implantação do programa, esperamos ampliar esse conjunto de informações”, declara Vidal.

Os bioinsumos abrangem sementes, fertilizantes, produtos para nutrição vegetal e animal, defensivos biológicos feitos a partir de microrganismos para controle de pragas, produtos fitoterápicos ou tecnologias que têm ativos biológicos na composição. Já os inoculantes são produtos, processos ou tecnologias que contêm microrganismos aplicados para estimular o desenvolvimento das plantas.

O app traz as informações atualizadas até abril de 2020, importadas das bases de dados do Ministério da Agricultura. Essas informações foram organizadas, padronizadas, processadas e integradas para facilitar as consultas. Foram agregados, também, conteúdos da produção técnico-científica em controle biológico, disponíveis nas Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária (BDPA), na Agência Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec) e nos Sistemas de Produção Embrapa (SPO).

“São informações confiáveis, validadas pela Embrapa”, enfatiza o analista de desenvolvimento da Embrapa Isaque Vacari. De acordo com ele, já estão previstas novas funcionalidades, com inserção de outras classes de produtos em versões futuras. Ainda é possível desenvolver novas versões do app, sempre que houver atualização de novos bioinsumos registrados na base de dados do Mapa.

A pesquisadora Silvia Massruha, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, afirma que o uso de ferramentas digitais está em franco crescimento no agro. “A tecnologia digital é cada vez mais fundamental na agricultura e desempenha importante papel na disseminação da informação, simulação de cenários e aproximação com os produtores”, declara.

APP EM AÇÃO