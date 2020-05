Vilhena não registrou novos casos confirmados de covid-19 de moradores do município nesta quarta-feira, 27, porém identificou um caso positivo de caminhoneiro residente no Paraná através da barreira sanitária da Prefeitura na entrada da cidade.

Além disso, foram identificados 17 casos suspeitos novos. Ao mesmo tempo foram recebidos 2 resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena continua, até as 19h de hoje com: 38 casos confirmados, 44 casos suspeitos e 261 descartados. Há atualmente 19 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 19 já estão curados.

O caso positivo identificado na barreira sanitária da Prefeitura de Vilhena na BR-364, próxima ao posto Catarinense, é um motorista de caminhão do sexo masculino com 67 anos e residente no estado do Paraná.

Há 9 dias apresentando sintomas e sinais de covid-19, o motorista saiu de Curitiba (PR) no dia 20 de maio, chegou em Porto Velho no dia 24, descarregou sua carga, voltou até Espigão D’Oeste e por volta das 15h desta quarta-feira, 27, o motorista foi abordado na barreira sanitária de Vilhena, quando foi examinado pelos profissionais de Saúde da Prefeitura.

Por apresentar sintomas característicos do novo coronavírus, fazer parte do grupo de risco e estar doente já há vários dias, as equipes puderam, em conformidade com as regras de uso dos exames ditadas pelo Governo do Estado, aplicar o teste rápido no paciente.

Seu teste resultou positivo e a Secretaria Municipal de Saúde conduziu o paciente para a Central de Atendimento à Covid-19, anexa ao Hospital Regional de Vilhena, onde permanecerá em leito isolado.

Em quadro estável, o paciente apresenta apenas sintomas leves. O motorista não entrará na contagem dos casos vilhenenses, pois não reside no município.

Os 17 novos casos suspeitos são 11 do sexo feminino, com 28, 30, 33, 33, 37, 37, 37, 39, 43, 56 e 58 anos, e outros 6 do sexo masculino com 23, 26, 39, 40, 65 e 67 anos.

Dos 2 resultados negativos, 1 é do sexo feminino com 37 anos e um do sexo masculino com 26 anos. Além disso, 5 pacientes foram considerados curados em Vilhena: dois do sexo feminino com 27 anos (Jardim das Oliveiras) e 47 anos (Jardim América) e três do sexo masculino com 24 anos (Jardim Novo Horizonte), 34 anos (Jardim América) e 48 anos (Jardim Primavera).

Estão internados três casos suspeitos na Central de Atendimento à Covid-19: dois pacientes do sexo masculino com 50 e 52 anos, bem como o motorista citado acima. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

3.862 INFECTADOS EM RO

O painel da covid-19 do Governo Federal para o Estado revelou que Rondônia tem 3.862 casos confirmados e 137 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 411 mil, com 25,5 mil mortes. No mundo são 5,7 milhões de casos confirmados e 356 mil mortes.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 38

Suspeitos: 44

Internados: 3 (2 suspeitos e 1 confirmado)

Descartados: 261

Curados: 19