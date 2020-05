Em sessão ordinária da terça-feira 26, da Assembleia Legislativa o deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) apresentou proposta à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para que haja conversão do vale transporte para vale internet aos professores da rede estadual, com o intuito de auxiliar estes servidores que precisam trabalhar home office e que têm dispendido grande gasto com internet para execução dessas atividades.

O deputado ressalta que a pandemia do Covid-19 trouxe vários impactos ao Estado de Rondônia e que exigiram várias medidas, entre elas a suspensão das aulas presenciais e, também, do pagamento do vale transporte destes profissionais. E explica que os professores passaram a fazer uso de plataformas digitais sugeridas pela própria Seduc, medida essa que tem gerado gastos que antes não estavam incluídos em seus orçamentos.

Por esta razão, o parlamentar solicita que seja concedido, enquanto durar a pandemia, um valor que venha contribuir nas despesas atuais com internet de qualidade, e sugere que seja convertido o vale transporte atualmente suspenso para vale internet, o que não mudará os gastos anteriores suportados pela Secretaria de Educação.

“O auxílio com a internet desses profissionais é uma ação que poderá aproximar alunos e professores e ainda contribuir para viabilizar a estrutura necessária para oferecer esse modelo de serviço obrigado a ser adotado por conta da pandemia, já que os professores precisam estar totalmente e permanentemente conectados”, defendeu o deputado.