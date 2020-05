No sábado 30 de maio, é comemorado o “Dia Mundial da Esclerose Múltipla” e para saber mais sobre a doença a reportagem do Extra de Rondônia conversou com a médica neurologista Simone Lucatto, de 28 anos, para abordar o tema.

De acordo com a especialista, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória auto-imune, ou seja, vem do sistema imunológico que ao invés de cumprir com a função de proteção do corpo acaba agredindo algumas estruturas de funcionamento.

A principal estrutura atingida pela doença é a bainha de mielina, que serve como uma espécie de capa para os nervos e neurônios, e que acaba atrapalhando a condução dos estímulos cerebrais e medular para o restante do corpo.

A especialista pontua ainda que a esclerose múltipla não é congênita e nem hereditária, mas há genes e pessoas que possuem pré-disposição para a doença. O público acometido geralmente são mulheres entre 20 e 40 anos, há casos também de crianças, adolescentes e homens.

Os sintomas mais marcantes da doença são visão turva ou borrada, desequilíbrio, perda de força em alguns membros, além da falta de sensibilidade e formigamento nas mãos ou pés. “Quando o paciente passa a ter um sintoma novo e que não teve um desencadeante é fundamental que um médico avalie”, destacou ela.

Lucatto explica que não há uma profissão que desencadeie a esclerose, porém fatores virais e tabagismo podem intensificar a doença.

Ainda não há cura para esclerose múltipla, mas há um tratamento para controle. “Há períodos de grande atividade e não atividade. A função do medicamento é não deixar a doença ficar ativa. Nós diminuímos o risco das pessoas desenvolverem novas lesões, por isso a importância de um diagnóstico precoce”.

DIA MUNDIAL DA ESCLEROSE MÚLTIPLA

Criado pela Federação de Esclerose Múltipla, no dia 30 de maio, é comemorado o dia mundial da doença. A ação conta com apoio de várias associações de diversos países. No Brasil é representado pela Associação Brasileira Esclerose Múltipla (Abem) que desenvolve atividades de conscientização.

No biênio de 2020-2022 o tema da campanha é conexões com o meio em que o paciente vive e a conscientização do diagnóstico.

