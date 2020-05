Na manhã desta quarta-feira, 27, a Polícia Federal (PF), prendeu três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, em flagrante por crime de tráfico de drogas interestadual.

A prisão se deu após atividade de inteligência desenvolvida por policiais federais da Delegacia de Ji-Paraná/RO.

Desde o início da manhã, os policiais estavam em vigilância no local onde aconteceria a entrega.

Segundo se apurou, a dona da residência, a quem estava destinada a mercadoria, estaria apenas prestando um serviço criminoso, o de receber a droga em seu endereço e repassar aos donos, os demais flagranteados.

A substância apreendida, que pesou cerca de um quilo, após os testes preliminares acusou ser droga sintética possivelmente MDMA, caracterizando-se por ser um pó branco.

Sua compra realizou-se possivelmente pela internet, com remessa via Correios. Ao todo, apreendeu-se cerca de um quilo da substância.

Os procedimentos do flagrante, com a lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante, deram-se na Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná/RO, que coordenou toda a ação e de onde foram os indiciados encaminhados ao sistema penitenciário, para permanecer à disposição da Justiça do Estado de Rondônia.