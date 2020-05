Anaurelina Teixeira do Nascimento, de 78 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 27, em Vilhena.

Pioneira na região, Anaurelina, lutava contra um Câncer, há 11 anos, e nesta manhã por volta das 11 horas não resistiu e morreu.

Anaurelina morava no Bairro 5º Bec, trabalhou por muitos anos no Posto de Saúde João Luiz, no Centro e do setor Posto Industrial.

O corpo está sendo velado na Rua Maceió – 5203, no Bairro 5º Bec. Sepultamento acontece nesta quinta-feira, 28, no cemitério Cristo Rei.