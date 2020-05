Com 35 anos de atuação no ensino superior de Rondônia, desde 2013 a Unesc conta com uma unidade em Porto Velho.

Na capital do Estado, a instituição tem o foco na área das engenharias, atualmente a Unesc oferece os cursos de engenharia civil, de produção, mecânica e da computação.

Neste período de pandemia e sempre pensando na qualidade do ensino e da infraestrutura à disposição dos acadêmicos, a Unesc tem realizado uma verdadeira reforma na unidade de Porto Velho. Aproveitando a suspensão das aulas, como forma de prevenção à Covid-19, as obras seguem em ritmo acelerado.

Entre os serviços executados estão a restauração das calçadas, toda a limpeza das tubulações para escoamento de águas pluviais, assim como a restauração das caixas de passagem das águas pluviais. Além disso, todas as paredes estão sendo reformadas nos laboratórios de física, informática, materiais de construção civil e hidráulica. Também está sendo feita toda a manutenção e pintura nas salas de aula.

“A Unesc não parou! Além de estar funcionando a todo vapor com as aulas remotas, estamos cuidando do retorno dos nossos alunos, logo que as autoridades permitirem. Estamos aproveitando esse momento para melhorar a nossa infraestrutura física em todas as unidades da Unesc e todo o serviço que está sendo feito na unidade de Porto Velho é um exemplo disso. Nosso objetivo é sempre oferecer a melhor infraestrutura, garantindo mais conforto aos nossos alunos”, destaca o diretor executivo da Unesc Ronald Paiva.

Os serviços incluem ainda a pintura do piso de todo o complexo e a pintura na área externa da edificação. Todas as tomadas das salas de aulas estão sendo substituídas pelo novo padrão, de três pinos e boa parte dos vidros das janelas também foram substituídos. Entre outros pequenos serviços realizados, inclui-se ainda a limpeza das fossas sépticas instaladas na unidade da Unesc em Porto Velho.