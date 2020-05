O município de Cacoal continua com obras a todo vapor.

A prefeitura executa os trabalhos na avenida Porto Alegre, no bairro Novo Cacoal, onde está sendo concluído o trabalho de drenagem do solo e a recuperação do asfalto por perfilamento.

Obras de drenagem do solo seguem firmes no bairro Novo Horizonte, como na avenida Josumeira, num trecho que liga as ruas professora Maria Luzia Miller e Antônio Avelino dos Santos, no bairro Brizon.

Já na rua Anel Viário, principal acesso entre os bairros Brizon e Jardim Itália I, II e III, está sendo feio o patrolamento e cascalhamernto da via.

E continuam os serviços de restauração do asfalto na rua Manoel Messias de Assis, no bairro Teixeirão, e na rua José Bonifácio, no bairro Village do Sol

VISTA ALEGRE E HABITAR BRASIL

Na última quinta-feira 21, no Bairro Vista Alegre, foi assinada a Ordem de Serviços (FOTO DESTAQUE) para pavimentação asfáltica das Ruas José Américo, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. Os recursos são do Governo do Estado, por meio de emenda Parlamentar do Deputado Cirone Deiró (leia mais AQUI).

R$ 2,6 MILHÕES EM ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS

A Prefeitura de Cacoal está investindo mais de R$ 2,6 milhões em execução de calçadas e pavimentações para melhorar a mobilidade urbana e a acessibilidade em avenidas e ruas.

Estão sendo realizadas adequações de calçadas e pavimento, correções geométricas e implantação de rampas de acesso às calçadas, ciclovia e sinalização, mais precisamente onde foram feito os serviços de recapeamento e restauração asfáltica.

As obras iniciaram no dia 18 de março e tem como responsável pela execução da obra de mobilidade a empresa Norte Edificações e Empreendimentos Eireli.

“Há um compromisso da atual gestão não só com a mobilidade urbana, mas também com a acessibilidade. Estão sendo implantadas rampas para melhorar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, para dar melhor mobilidade ao ciclista e também para garantir a segurança nos cruzamentos e travessias”, frisou a prefeita Glaucione Rodrigues.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

https://