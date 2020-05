O governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), repassou para a Associação Vida Nova, de Cacoal, o recurso no valor de cerca de R$ 70 mil para ajudar na produção de café dos agricultores do município.

O recurso repassado pretende ajudar na produção, aumentar a renda das famílias, incentivar a permanência no campo, reduzir custos, melhorar a qualidade de vida dos produtores, além de ajudar a ampliar as tecnologias de produção agrícola.

QUALIDADE NA PRODUÇÃO

Proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró, a estimativa é que o repasse beneficie cerca de 90 famílias de produtores rurais da região, aumentando em 50% a renda familiar e contribuindo no escoamento agrícola em 30%. Com esses benefícios, o custo final do produtor também diminuirá, podendo chegar em 40%.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, o termo de fomento já foi assinado e o recurso repassado para a Associação. Segundo ele, a aquisição de uma secadora de café e cereais com capacidade mínima de 15 mil litros vai beneficiar os produtores com serviços de secagem rápida e uniforme do café, além de atender as necessidade dos associados Vida Nova.

“A cafeicultura de Cacoal apresenta grande importância na geração de emprego. Com aquisição de máquinas e equipamentos, o agricultor consegue extrair o máximo do produto com menor esforço, agilidade no procedimento com operações rápidas e eficientes. Com novas tecnologias, aumenta a produção possibilitando flexibilidade nos trabalhos, proporcionando aos produtores rurais do nosso Estado condições mínimas de cultivo e comercialização de seu produto,” destacou Padovani.

O presidente da Associação Nova Vida, Alonso José Barreto Silva, assinou o termo de fomento e destacou que a iniciativa vai ajudar os pequenos produtores no cultivo de seus plantios.