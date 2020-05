Vilhena registrou 6 novos casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira, 28. Além disso, foram identificados 28 casos suspeitos novos.

Ao mesmo tempo foram recebidos 16 resultados negativos e mais 2 pacientes foram considerados recuperados. Dessa forma, Vilhena registrou, até as 20h de hoje: 44 casos confirmados, 49 casos suspeitos e 277 descartados.

Há atualmente 23 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 21 já estão curados.

Os seis novos casos positivos são 3 do sexo feminino com 24 anos (Setor 13), 26 anos (Setor 13) e 42 anos (Jardim das Oliveiras), bem como 3 do sexo masculino 40 anos (Setor 08), 41 anos (Centro) e 60 anos (Jardim das Oliveiras).

Os 28 novos casos suspeitos são 18 do sexo feminino, com 20, 20, 25, 27, 27, 30, 33, 34, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53 e 75 anos 10 do sexo masculino com 25, 25, 29, 30, 40, 42, 46, 48, 50 e 59 anos anos.

Dos 16 resultados negativos, 11 são do sexo feminino com 11, 22, 26, 26, 37, 38, 41, 48, 50, 53, 54 e seis do sexo masculino com 18, 22, 24, 29, 30 e 59 anos.

Ao mesmo tempo os casos considerados recuperados são um do sexo feminino de 50 anos (Cristo Rei) e um do sexo masculino de 36 anos (Jardim Universitário).

Estão internados três pacientes na Central de Atendimento à Covid-19: dois pacientes positivos do sexo masculino com 60 e 67 anos, bem como um caso suspeito do sexo masculino com 65 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

As barreiras sanitárias da Prefeitura de Vilhena já abordaram quase 70 mil pessoas desde que começaram os trabalhos na BR-364 em 17 de abril, com sete equipes diferentes dos servidores dos postos de Saúde. Veja como funcionam as barreiras lendo mais no link: http://www.vilhena.ro.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1410391

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O painel da covid-19 do Governo Federal para o Estado revelou que Rondônia tem 4.252 casos confirmados e 142 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 438 mil, com 26,7 mil mortes. No mundo são 5,9 milhões de casos confirmados e 361 mil mortes.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 44

Suspeitos: 49

Internados: 3 (2 confirmados e 1 suspeito)

Descartados: 277

Curados: 21

>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>