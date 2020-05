A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste está com inscrições abertas para contratação emergencial e temporária de médico visitador e clinico geral. O período de trabalho é de 36 horas e remuneração de R$ 10.444,41.

As inscrições devem ser realizadas via internet através do e-mail: seletivosaudeespigao@gmail.com das 06h do dia 28 de maio ás 23h59 do dia 29 de maio. O processo seletivo terá validade de seis meses. Confira o edital.