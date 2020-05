O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), participou de um protesto em defesa dos profissionais da saúde, reivindicando reajuste salarial, segurança no trabalho (EPI’s) e planos de carreira no Centro Político Administrativo de Rondônia (CPA), no último dia 27, em Porto Velho.

A pandemia do coronavírus trouxe à tona uma questão que há bastante tempo vem sendo discutida no estado de Rondônia, que é o reajuste salarial dos profissionais de saúde. Para o parlamentar é inadmissível que o governo não honre os compromissos feitos com a categoria.

“É lamentável, que no meio de uma pandemia, em que estamos lidando com uma doença grave que mata, que os profissionais que estão na linha de frente, os soldados da saúde não sejam valorizados. Servidores que não estão tendo condições de segurança no trabalho, seja com EPI’s, seja com kits de exame e que não tem reajuste salarial há mais de dez anos”.

O parlamentar destacou ainda que em fevereiro deste ano, esteve diversas vezes na secretaria de saúde, onde foi firmado o compromisso dos planos de carreira, junto com o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves e o SecretariO de Saúde, Fernando Máximo. “Então senhores, honrem o compromisso feito com esses servidores, valorizem esse serviço essencial. Vamos dar esse plano de carreira, vamos criar isso, vamos pagar esses servidores”, disse Nazif.