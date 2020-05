Mesmo durante a pandemia os trabalhos da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO) não parou. As atividades internas continuam sendo realizadas em home office e a casa do cooperativismo continua fomentando o setor.

No último dia 19, seguindo todas as recomendações de segurança dos órgãos de saúde, aconteceu por meio de videoconferência a 59ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da OCB/RO. Durante a reunião foi aprovado o Plano de Contingência da OCB/RO, Demonstrações Contábeis de 2019, além de outros assuntos referentes os trabalhos diários da OCB/RO.

Participaram o presidente do Sistema OCB/SESCOOP Salatiel Rodrigues, além dos conselheiros Valdeci Moura, Ivo Benitez, Hélio Dias, Edvaldo Borges e Esmeraldo Pedroso.

A instituição orienta ainda que quem precisar dos serviços do sistema, pode entrar em contato pelos seguintes telefones:

Salatiel Rodrigues – Presidente OCB/SESCOOP – RO: (69) 9 9964-5715

Uiliame Ramos – Superintendente OCB/SESCOOP – RO: (69) 9 9981-7407 – Email – uiliame.ramos@sescoop-ro.org.br

Ana de Souza – Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas – (69) 9 9981-7404 -Email – ana.souza@sescoop-ro.org.br

Jorgelene Nazaré – Gerente de Operações – (69) 9 9987-9345 – Email – lene.alexandre@sescoop-ro.org.br

Edilene Calixto – Gerente Administrativo e Financeiro da OCB/RO

(69) 9 9989-1128 Email – edilene.leite@ocb-ro.org.br