Acidente envolvendo uma moto e um carro, aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 29, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações do condutor da moto CG 125 de cor prata, placa de Vilhena, saia da rotatória da BR 364 sentido Avenida Major Amarante, quando o motorista de um carro Fiat Uno, não respeitou a sinalização avançou a preferencial, com isso, para não bater no Uno desviou e acabou abatendo de frente com outro carro, na qual o motorista estava parado esperando para atravessar a Avenida Marechal Rondon, sentido BR 364.

No impacto, o motoboy sofreu escoriações e foi atendido por bombeiros que passavam pelo local no momento do acidente.

>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>