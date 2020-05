Vilhena registrou 4 novos casos confirmados de covid-19 nesta sexta-feira, 29.

Além disso, foram identificados 22 casos suspeitos novos. Ao mesmo tempo foi recebido 1 resultado negativo e mais 5 pacientes foram considerados recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 20h de hoje: 48 casos confirmados, 76 casos suspeitos e 365 descartados.

Há atualmente 22 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 26 já estão recuperados.

Os quatro novos casos positivos são 2 do sexo feminino com 36 anos (Alto dos Parecis) e 52 anos (Cidade Nova), bem como 2 do sexo masculino com 27 anos (Residencial Orleans) e 60 anos (Setor Pioneiro).

COLETAS

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou 22 coletas de amostras para exames do tipo RT-PCR (sigla em inglês para Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase), que foram enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Porto Velho.

Os resultados desta modalidade de exame, que pode identificar com precisão mesmo pacientes recém-contaminados, têm demorado de 3 a 5 dias para estarem prontos.

TESTES RÁPIDOS

Ao mesmo tempo, a Semus realizou 3 testes rápidos em idosos (um dos quais resultou positivo), 7 testes rápidos em profissionais da saúde da rede privada (todos negativos) e 79 testes rápidos de profissionais do Hospital Regional de Vilhena (um dos quais resultou positivo).

O resultado negativo recebido do Lacen nesta sexta-feira é do sexo masculino e tem 66 anos.

RECUPERADOS E INTERNADOS

Ao mesmo tempo os casos considerados recuperados são 3 do sexo feminino de 32 anos (Jardim Universitário), 50 anos (Centro) e 55 anos (Centro), bem como 2 do sexo masculino de 27 anos (Residencial Orleans) e 48 anos (Jardim Araucária).

Estão internados seis pacientes na Central de Atendimento à Covid-19: três pacientes positivos do sexo masculino com 59, 65 e 67 anos, bem como três casos suspeitos do sexo masculino 8, 24 e 40 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

4.502 CONFIRMADOS EM RO

O painel da covid-19 do Governo Federal para o Estado revelou que Rondônia tem 4.502 casos confirmados e 145 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 465 mil, com 27,8 mil mortes. No mundo são 6 milhões de casos confirmados e 366 mil mortes.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 48

Suspeitos: 76

Internados: 6 (3 confirmados e 3 suspeitos)

Descartados: 365

Recuperados: 26