Um grupo de moradores, da Rua Professor Ulisses Rodrigues, no conjunto BNH, ou Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, cansados de pedir providências ao poder público para que colocasse tampa num bueiro que está aberto há vários meses, plantaram um pé de mamão para sinalizar o local em forma de protesto pelo descaso.

De acordo com informações passadas a redação do Extra de Rondônia, há meses que a tampa do bueiro quebrou e, com isso, o buraco está aberto colocando vidas de quem trafega pela avenida em risco, podendo causar sérios acidentes.

Os moradores disseram que já entraram em contato por diversas vezes com a prefeitura e até o momento não apareceu ninguém para resolver o problema. Talvez estão esperando acontecer uma tragédia para vir alguém aqui e arrumar essa tampa, disse uma moradora.

