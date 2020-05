De acordo com o plano de ação de enfrentamento a pandemia do coronavírus estabelecido pelo governo de Rondônia, os casos registrados em Jaru nos últimos sete dias (23 casos, no total de 56), provocou retroação do plano de reabertura das atividades.

Os critérios estabelecidos pelo Comitê Interinstitucional de Prevenção, Verificação e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, prevê enquadramentos com etapas que vão das mais brandas a mais rígida.

O plano segue os critérios estabelecidos no Decreto nº 25.049, de 2020, e adota ações conforme a evolução ou retroação da doença, considerando o número de leitos de UTI disponíveis nas cidades (Jaru não possui UTI), e a taxa de incidência nos últimos sete dias o comércio voltará a fechar.