Clemilson de Paula Santiago, de 43 anos, foi encontrado morto dentro de casa num sítio em Chupinguaia.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), uma testemunha procurou o quartel da Polícia Militar (PM), e contou que na sexta-feira, 29, saiu por volta das 12 horas do sítio localizado na Linha 85, lote 2 – área rural de Chupinguaia, para buscar ferramentas e deixou duas pessoas no local, sendo: Clemilson de Paula Santiago, conhecido por “Nego do Cachorro” e João Batista Damascena, conhecido por “Rio Grande” .

Contudo, quando retornou neste sábado, 30, a casa estava fechada e a chave embaixo de uma latinha como de costume. Porém, ao entrar no imóvel, encontrou Clemilson morto e não conseguiu localizar João “Rio Grande” que havia ficado em companhia da vítima.

O BO não narra de que forma a vítima foi morta. O assassinato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.