O vereador Valdecir Sapata Jordão entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para rebater e lamentar as ofensas proferidas pelo secretário municipal de Finanças (Semfin) de Cerejeiras, Valdir Carlos da Silva, ao tentar defender a prefeita Lisete Mart (PV) após o parlamentar fazer indicação para que a mandatária utilize os R$ 380 mil que tem à disposição, como verba de gabinete, para combater a pandemia do covid-19.

Valdir, através de comentário nas redes sociais, contestou Sapata e disse que o momento não era para politicagem (leia mais AQUI).

Os R$ 380 mil estão divididos para os seguintes gastos da prefeita: R$ 100 mil para diárias, R$ 45 mil material de consumo, R$ 45 mil destinado a passagens e despesas com locomoção, R$ 180 mil para serviços terceirizados e R$ 10 mil para equipamentos permanentes.

Em resposta, Sapata lembrou que a indicação é uma prerrogativa do vereador e garante que, ao fazer a indicação, “acreditei fielmente que seria prontamente atendida, uma vez que a própria prefeita já havia sinalizado em mídias locais que seria a favor da redução do seu subsídio” (leia mais AQUI).

Sapata disse, ainda, que acredita que Lisete acatará a sugestão de gastar os R$ 380 mil que tem à disposição na prefeitura. “É o mais sensato a se fazer diante da crise que estamos vivendo, já que ela mesmo decretou Estado de Calamidade Pública em Cerejeiras”, encerrou.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA DO PARLAMENTAR: