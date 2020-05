Vilhena registrou 3 novos casos confirmados de covid-19 de vilhenenses neste sábado, 30, e mais um quarto caso de um morador do Estado do Mato Grosso, que não entrará na estatística de casos locais.

Além disso, foram identificados 3 casos suspeitos novos e a cidade 19 resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 19h30 de hoje: 51 casos confirmados de vilhenenses, dois positivados moradores de outros estados, 56 casos suspeitos e 384 descartados.

Há atualmente 25 casos ativos de moradores de Vilhena e mais dois de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 26 já estão recuperados.

Os três novos casos positivos de moradores de Vilhena são 2 do sexo feminino com 30 anos (Residencial Solar) e 39 anos (Jardim das Oliveiras), bem como 1 do sexo masculino com 23 anos (Setor 13).

Outro caso positivo identificado foi o de um motorista do Estado do Mato Grosso com 65 anos que teve de ser internado na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19, em isolamento mas sem necessidade de respirador. Este é o segundo caso de morador de outro Estado que é tratado no município. O primeiro foi o de um motorista do Estado do Paraná, que está internado desde o dia 27.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou 3 coletas de amostras para exames do tipo RT-PCR (sigla em inglês para Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase), que foram enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Porto Velho. São três pacientes do sexo masculino com 24, 33 e 52 anos. Os resultados desta modalidade de exame, que pode identificar com precisão mesmo pacientes recém-contaminados, têm demorado de 3 a 5 dias para estarem prontos.

TESTES EM PROFISSIONAIS E RECORDE DE INTERNADOS

Ao mesmo tempo, a Semus realizou 9 testes rápidos em profissionais do Hospital Regional de Vilhena. Todos deram resultado negativo para covid-19.

A Central de Atendimento à Covid-19 chegou a registrar um total de nove pacientes internados neste sábado, o recorde em Vilhena até o momento.

Porém, no momento de fechamento deste boletim, estão internados cinco pacientes: três positivos do sexo masculino com 59, 65 e 67 anos, bem como dois casos suspeitos do sexo masculino 40 e 52 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves. O distanciamento social para estes é importantíssimo pois a doença pode demorar 14 dias para se manifestar, mas, neste período, mesmo sem sintomas, o paciente já pode transmitir para outras pessoas.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

4.743 INFECTADOS EM RO

O painel da covid-19 do Governo Federal para o Estado revelou que Rondônia tem 4.743 casos confirmados e 151 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 498 mil, com 28,8 mil mortes. No mundo são 6,1 milhões de casos confirmados e 370 mil mortes.

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 51 vilhenenses e 2 de outros Estados

Suspeitos: 56

Internados: 5 (3 confirmados e 2 suspeitos)

Descartados: 384

Recuperados: 26