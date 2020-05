A ocorrência de acidente de trânsito foi registrada pela Polícia Militar (PM) no começo da madrugada deste domingo, 31, na Avenida Perimetral com a Avenida Vitória Régia, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme narra Boletim de Ocorrência (BO), a PM recebeu informação que um acidente havia acontecido no endereço citado e uma guarnição foi até ao local.

Contudo, assim que polícia chegou no local do fato, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava prestando socorro à vítima de 35 anos.

O homem que conduzia uma moto Yamaha YBR 150 Factor, disse aos militares que seguia pela Avenida Perimetral sentido BR 174, quando na rotatória perdeu o controle de direção e acabou caindo. Contudo, o motociclista apresentava sinais de embriagues. Com isso, foi oferecido ao condutor o teste do bafômetro, na qual não se recusou e o resultando apontou 0.62 MG/L de ar expelido pelos pulmões, sendo assim constatado embriaguez na direção.

Após ser atendido no Hospital Regional, o motociclista foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e a moto recolhida ao pátio da Ciretran.