A redação do Extra de Rondônia, recebeu na noite deste domingo, 31, o balanço da operação feita na fronteira Brasil-Bolívia, na região de Pimenteiras do Oeste.

A operação “COVID-19”, realizada no Rio Guaporé, no município de Pimenteiras do Oeste, teve como foco principal o fechamento da fronteira e a fiscalização para coibir a pesca esportiva, ou amadora, cumprindo assim, o decreto municipal que suspendeu a atividade durante a pandemia do coronavírus.

A operação foi realizada pela Marinha do Brasil e Polícia Militar, além do apoio da Secretaria de Saúde.

Confira resultado de sábado, 31 e domingo, 30.

Embarcações abordadas – 26, embarcações notificadas – 08 e embarcações apreendidas – 05.