Vilhena registrou 6 novos casos confirmados de covid-19 de vilhenenses nesta segunda-feira, 1° de junho.

Além disso, foram identificados 27 novos casos suspeitos. Por outro lado, a cidade recebeu 22 resultados negativos e registrou 3 pacientes como já recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 19h30 de hoje: 58 casos confirmados de vilhenenses, 2 positivados moradores de outros estados, 55 casos suspeitos e 406 descartados.

Há atualmente 29 casos ativos de moradores de Vilhena e mais dois de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 29 já estão recuperados.

Os seis casos positivos de Vilhena identificados hoje são 4 do sexo feminino com 21 anos (Setor 13), 22 anos (5° BEC), 30 anos (Jardim Eldorado) e 39 anos (Cidade Verde I), bem como dois do sexo masculino com 26 anos (5° BEC) e 70 anos (Cohab).

Foram registrados ainda 27 novos casos suspeitos na cidade, sendo 12 do sexo feminino com 20, 29, 34, 35, 37, 37, 38, 40, 42, 55, 64 e 68 anos, bem como 15 do sexo masculino com 8, 20, 23, 25, 25, 32, 32, 35, 36, 38, 39, 39, 46, 72 e 73 anos.

Por outro lado a cidade recebeu 22 resultados de exames negativos, sendo 12 do sexo feminino com 19, 20, 20, 25, 27, 34, 42, 45, 46, 46, 59 e 74 anos, bem como 10 do sexo masculino com 25, 27, 28, 31, 40, 46, 48, 50, 53 e 57 anos.

Além disso, foram considerados recuperados da covid-19 três pacientes, sendo dois do sexo feminino com 26 anos (Centro) e 39 anos (Marcos Freire), bem como um do sexo masculino com 33 anos (Jardim das Oliveiras).

Estão internados quatro pacientes do sexo masculino em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19. Três deles estão confirmados para covid-19: um de 40 anos com necessidade de respirador, um de 52 anos em estado grave, porém, sem necessidade de respirador até o momento e um de 65 anos na enfermaria comum de isolamento.

O caso suspeito tem 32 anos e está também na enfermaria comum de isolamento. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves. O distanciamento social para estes é importantíssimo pois a doença pode demorar 14 dias para se manifestar, mas, neste período, mesmo sem sintomas, o paciente já pode transmitir para outras pessoas.

O Governo do Estado de Rondônia entregou à Prefeitura de Vilhena nesta segunda-feira, 1° de junho, 1.598 testes rápidos para covid-19 que devem começar a ser aplicados a partir desta quarta-feira, dia 3 de junho. Ao todo, quase 7 mil testes serão entregues para o Cone Sul. Para saber mais sobre o assunto acesse:

http://www.vilhena.ro.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1410507

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O painel da covid-19 do Governo Federal para o Estado revelou que Rondônia tem 5.172 casos confirmados e 159 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 526 mil, com 29,9 mil mortes. No mundo são 6,3 milhões de casos confirmados e 377 mil mortes.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 58 vilhenenses e 2 de outros Estados

Suspeitos: 55

Internados: 4 (3 confirmados e 1 suspeitos)

Descartados: 406

Recuperados: 29