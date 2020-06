O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), ex-deputado estadual Maurão de Carvalho (MDB), está internado no Hospital SAMAR em Porto Velho, infectado com coronavírus com 60% do pulmão comprometido.

Maurão de Carvalho acabou demorando em buscar ajuda médica especializada e ficou tomando remédios para febre em casa e nesta segunda-feira, 1, teve que ser internado no hospital SAMAR.

O ex-deputado está em leito clinico e respira sem ajuda de aparelhos, foi medicado e espera o efeito dos remédios, apesar de estar tendo dificuldades para respirar, mas segundo a médica como ele está em forma com peso baixo pela sua estatura 92 quilos e não ter comorbidades anteriores, ajuda bastante sua recuperação.

FAMÍLIA

O ex-deputado disse que está com os sintomas faz doze dias, mas a certeza veio ontem com o segundo exame, que deu positivo.

No primeiro fiz no quarto dia, mas deu negativo e a médica me orientou a repetir depois de sete e assim fiz e deu positivo, lá em casa todos estão infectados, mas como a maioria é jovem estão com sintomas, mas todos estão se recuperando sem maiores problemas.

Segundo Maurão de Carvalho até vizinhos foram infectados, e alertou que a doença é grave e não escolhe a pessoa para infectar e pede a todos que se cuidem, pois os sintomas são fortes, finalizou.