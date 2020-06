O enfraquecimento da demanda por ovos, devido ao período de final de mês, pressionou as cotações dos ovos comerciais, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

A dificuldade em escoar a produção tem levado avicultores a negociar suas cargas a preços mais baixos na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea.

Por outro lado, agentes do setor relatam que as desvalorizações têm sido limitadas pelas temperaturas mais baixas, que diminuem a produção de ovos e, consequentemente, o excedente nas granjas e distribuidoras, principalmente de ovos vermelhos, cuja produção é menor que a de brancos.

O último indicador dos ovos do Cepea do dia 22 de maio, aponta R$ 103,11 pela caixa de trinta dúzias do ovo branco, uma queda de -1,44%, já a caixa de trinta dúzias do ovo vermelho tem valor de R$ 121,84, uma redução de -1,83% em relação ao último comparativo.