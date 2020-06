Amauri Gonçalves de Souza, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde se identificou como vendedor do gado que foi apreendido sem a Guia de Transporte Animal (GTA) pela Polícia Militar (PM), na área rural de Colorado do Oeste, no dia 8 de maio.

Em nota enviada ao Site, Amauri afirma ser morador da linha Zero Cinco, em Corumbiara, e que foi erro dele o não preenchimento da guia do GTA, sendo que tentou fazê-la online – imaginando que teria concretizado a ação, mandou embarcar e transportar 18 cabeças de gado vendidas para o servidor público lotado no Idaron de Colorado, Lindon Jonson Costa.

Contudo, o Extra de Rondônia deixa claro que as informações transcritas na matéria, Clique (AQUI) foram registradas na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.

>>>>>Veja nota na íntegra: