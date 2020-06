No último sábado 30, o União Cacoalense, time de futebol profissional de Cacoal, realizou a live “Resenha do União”, com o objetivo de arrecadar cestas básicas e recursos financeiros para ajudar a Casa de Apoio Nova Esperança e Casa de Acolhida São Camilo.

A live, transmitida diretamente do estádio Aglair Tonelli Nogueira, teve aproximadamente seis horas de duração e contou com a participação de ex-jogadores, músicos, personalidades locais e também celebridades brasileiras que participaram do evento online. A transmissão foi realizada pelo Youtube da TV União, pelo Facebook oficial do clube e também pela TV Suruí.

Sempre incentivadora do esporte e bastante envolvida em causas sociais, inclusive desenvolvendo ao longo do ano inúmeros projetos acadêmicos de cunho social, a Unesc mais uma vez se mostrou parceira e fez a doação de meia tonelada de alimentos durante a live do União Cacoalense.

“Faz parte da missão da Unesc contribuir com o meio no qual a instituição está inserida e uma forma é apoiar projetos de cunho social. Não poderíamos ficar de fora desta iniciativa tão louvável da diretoria e de apoiadores do União Cacoalense, o time da nossa cidade. É um compromisso muito bacana com entidades que fazem um trabalho muito importante em Cacoal e por isso a Unesc participou fazendo a doação de 500 quilos de alimentos”, destacou a diretora regional da Unesc, Natividade Cury.