O “Dia C” ou “Dia de Cooperar” é uma iniciativa das cooperativas brasileiras, e consiste na promoção e estímulo à realização de ações voluntárias diversificadas e simultâneas nos Estados onde a campanha ocorre. Em Rondônia, o “Dia C” acontece desde 2014, oferecendo a população serviços sociais gratuitos.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP/RO) quer continuar praticando os princípios cooperativistas, em especial em momentos delicados como este, afinal ser “Coop” é isso! É ter atitude para pensar que o bem do outro faz bem para a gente.

Esse ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o cenário teve que mudar, mas vontade de levar o bem ao próximo continua firme e forte. O “Dia C 2020” entrará para a história como a nossa primeira ação social realizada exclusivamente de forma digital.

O presidente do Sistema OCB/SESCOOP – RO, Salatiel Rodrigues, acredita que essa é uma maneira de estar presente, ainda que de longe. “Estamos nos adaptando a esse novo momento. Mas como sempre digo, nossas ações continuam acontecendo e todos os dias continuamos nos reinventando. O cooperativismo é o caminho e não podemos parar”, disse.

Salatiel reforça para que as cooperativas de Rondônia se engajem, participando e desenvolvendo projetos contínuos ou pontuais até o dia 4 julho.

“Dia C 2020”

O “Dia C” será exclusivamente online, criando uma grande corrente do bem. A festa vai ser digital, com muito conteúdo nas redes sociais para todo mundo curtir, compartilhar se engajar junto.

“Isso se faz necessário para que evitemos aglomerações e possamos realizar nosso evento de forma segura, resguardando a saúde e segurança de todos”, completa o presidente do Sistema.

As cooperativas de Rondônia podem fazer o cadastro de suas ações sociais no site a seguir: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/ . E o Sistema preparou ainda, materiais que podem ser utilizados para mostrar aos seus cooperados e à sociedade suas ações. Acesse no menu “Para Sensibilizar” e baixe: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/downloads

Já as cooperativas que realizaram suas inscrições podem estar enviando o pedido de materiais através do e-mail carina.silva@sescoop-ro.org.br . E em caso de dúvidas, falar com Carina – Analista de Monitoramento pelo telefone 69 99219-5622 ou falar com Ana – Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas 69 99981-7404.