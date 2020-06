Efetivos da Polícia Militar obtiveram informações que indivíduos estavam vendendo drogas em uma residência localizada na Avenida 1.711, Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Na tarde desta segunda-feira, 01, os militares se depararam com dois suspeitos que saiam do local em uma motocicleta e ao verem a viatura tentaram empreender fuga, mas caíram e voltaram correndo para a residência apontada como ponto de venda de drogas.

Os policiais militares conseguiram alcançar os suspeitos e encontraram com eles 4 papelotes de maconha. Outros dois indivíduos que estavam dentro da casa tentaram fugir ao perceberem a presença da polícia e um deles, no desespero para não ser flagrado com a droga, tentou esconder certa quantidade de maconha entre as nádegas.

O outro indivíduo que estava no interior da residência foi identificado como M.F.S, vulgo “Marcola”, procurado por ter sido apontado como autor de quatro homicídios em Vilhena. Para ajudar nas buscas foram utilizados os cães farejadores K9 Apolo e Radar que localizaram no quarto de “Marcola” mais 24 gramas de maconha.

Durante as buscas, outro indivíduo identificado como W.B.C. de 21 anos chegou no local e ao perceber a presença da polícia, também tentou fugir, mas não conseguiu. Com W.B.C a polícia encontrou cinco papelotes de maconha. No quintal da casa haviam 2 pés de maconha que também foram apreendidos.