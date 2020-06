Na segunda-feira 01 de junho, comemora-se o dia da imprensa. Em uma democracia, é fundamental o respeito e a liberdade de expressão aos profissionais da área.

É papel da imprensa fiscalizar o Estado e os poderes, é por meio dela que o poder público dialoga com a sociedade, avalia o impacto de suas decisões e pode corrigir eventuais erros nas implementações de políticas públicas. Quando a liberdade de imprensa é ameaçada, todas as outras liberdades e a própria democracia correm perigo.

“Sem imprensa livre e respeitada não há democracia, as duas andam juntas. Parabenizo estes profissionais que com ética, seriedade e competência informam a sociedade. Especialmente neste momento de pandemia, em que as fake news estão aí, é essencial e fundamental o trabalho de uma imprensa livre, com liberdade de manifestação e zelo pela transmissão da verdade”, disse Nazif.